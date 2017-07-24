Переговоры «нормандской четверки»: что будут обсуждать

24.07.2017 14:07

В переговорах впервые примет участие новый французский президент

Лидеры стран «нормандской четверки» сегодня, 24 июля, проведут телефонные переговоры, в центре которых будет урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.

В переговорах примут участие Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрона и президент России Владимир Путин.

«Во время телефонной конференции в нормандской формате, которая планируется на следующей неделе, требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения — усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита Большой Семерки», — написал президент Украины накануне на своей странице в Facebook.

Также во время переговоров украинская сторона намерена обсудить вопрос освобождения украинских пленных в РФ и на неподконтрольных территориях.

Впервые в подобном формате будет участвовать новоизбранный президент Франции Эммануель Макрон — он отверг предложения президента РФ Владимира Путина «поставить нормандский формат на паузу».

По результатам переговоров уже будут планироваться встречи участников четверки с лидерами других стран.

Как сообщалось ранее, глава государства, ожидая переговоров, особые надежды возлагает на специального представителя США по Украине Курта Волкера, надеясь, что тот проявит более жесткую позицию, чем его предшественница Виктория Нуланд.

Politeka также писала о том, что главы МИД Германии, Франции, Украины, России призвали прекратить торговую блокаду Донбасса.

А министр иностранных дел страны-агрессора Лавров утверждает, что с предложением о встрече «нормандской четверки», т.е. представителей Украины, Германии, Франции и России, выступил именно Киев. Встреча пройдет осенью в Китае.

Источник: Politeka