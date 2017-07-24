Под Харьковом подорвали бизнесмена

24.07.2017 16:40

В селе Староверовка Харьковской области неизвестные подорвали автомобиль с местным бизнесменом

Об этом сообщают местные правоохранители.

«Взрыв автомобиля «ВАЗ Нива» произошел в момент, когда 42-летний мужчина ее заводил. В результате происшествия, он получил телесные повреждения. По словам медиков, сейчас его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное», — отметили они.

Также полицейские установили, кто мог быть причастен к происшествию.

«Потерпевший, который является директором птицефабрики, имел конфликт со своим предшественником. Полученная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований, а виновнику грозит до 15 лет лишения свободы», — уточнили правоохранители.

На фото видно, что от взрыва у автомобиля вылетели практически все окна, а сама крыша прияла овальную форму.

Напомним, в сети распространились первые кадры взрыва автомобиля марки «Жигули» на улице Жуковского в Одессе. По информации правоохранителей, пострадавших нет. В рядом расположенном кафе выбиты стекла. Вместе с тем на месте происшествия уже прибыли и работают сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа полиции

Источник: Politeka