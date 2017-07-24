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Польська компанія може відкрити підприємство по виготовленню трамваїв в Україні
Польська компанія-виробник трамваїв та потягів PESA допускає можливість відкриття на території України окремого підприємства для виготовлення трамваїв, інформує replyua.net з посиланням на Економічну правду.
Згідно з текстом оприлюдненого повідомлення компанії, наразі польська сторона проводить переговори з приводу організації роботи ремонтно-монтажного центру на українській території, але при цьому керівництво PESA не виключає, що незабаром в Україні може запрацювати окреме підприємство. Представники польського виробника визнали, що вони наразі розглядають український ринок, як такий, що розвивається і тому Польща зацікавлена в тому, щоб розширювати свою присутність на ньому.
Щоправда нині представники PESA визнають, що мова йде про тривалий процес, однак в результаті він дозволить забезпечити робочими місцями десятки людей, а місцеві компанії, які працюють в сфері надання послуг, матимуть нові можливості для співробітництва. Полька компанія наголосила, що вважає ринок України одним із найстаріших для себе, однак водночас і таким, що має перспективне майбутнє, бо у багатьох сферах відкривають нові шанси для співпраці та розвитку.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, трамвай
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