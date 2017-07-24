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Порошенко увеличил штрафы за парковку на местах для инвалидов

24.07.2017 13:33
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Порошенко увеличил штрафы за парковку на местах для инвалидов

Президент подписал закон, который защитит права лиц с инвалидностью или водителей, которые их перевозят 

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью", сообщает пресс-служба главы государства.

Документом совершенствуется порядок обеспечения инвалидов местами для парковки их транспортных средств или транспортных средств, осуществляющих перевозки инвалидов и детей-инвалидов. Также Законом усиливается административная ответственность за нарушение установленных Законом Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" льгот для указанных лиц.

"Закон защищает право лиц с инвалидностью или водителей, которые их перевозят на бесплатную парковку на специально оборудованных местах, с обозначением этих мест дорожными знаками и соответствующей разметкой. В частности, повышается размер штрафов за остановку или стоянку, парковку транспортных средств на местах, предназначенных для бесплатного пользования лицами с инвалидностью или лицами, которые их перевозят. Увеличивается ответственность и за необустройство на специально оборудованных или отведенных площадках для парковки мест для инвалидов", – говорится в сообщении АП.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Как ранее сообщалось, штраф за остановку автомобиля на парковках для инвалидов будет от 1,02 тыс. грн до 1,7 тыс. грн

 

Источник: http://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, штраф, парковка, Порошенко, инвалиды
 
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