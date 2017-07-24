Приключения Кустурицы в оккупированном Крыму обернулись логичным концом

24.07.2017 20:53

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица попал в базу украинского сайта «Миротворец» за незаконную гастрольную деятельность во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщили в пресс-службе сайта.

Режиссер не сможет въехать в Украину в течение трех лет.

Напомним, свой визит на территорию аннексированного Крыму Кустурица начал со скандального заявления, в котором признал полуостров частью Российской Федерации. По его словам, ему настолько сильно нравится полуостров, он готов снять там фильм.

Как сообщала Politeka, сведения о восьми российских актерах внесены в базу украинского патриотического сайта «Миротворец» из-за незаконных гастролей в Крыму.

В частности, базу пополнили актеры Борис Клюев, Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Александр Вершинин, Василий Бочкарев и Людмила Титова.

Также в черном списке оказались Николай Добрынин и Людмила Артемьева, известные по участию в украинском комедийном сериале «Сваты».

Источник: Politeka