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Приключения Кустурицы в оккупированном Крыму обернулись логичным концом

24.07.2017 20:53
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Приключения Кустурицы в оккупированном Крыму обернулись логичным концом

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица попал в базу украинского сайта «Миротворец» за незаконную гастрольную деятельность во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщили в пресс-службе сайта.

Режиссер не сможет въехать в Украину в течение трех лет.

Напомним, свой визит на территорию аннексированного Крыму Кустурица начал со скандального заявления, в котором признал полуостров частью Российской Федерации. По его словам, ему настолько сильно нравится полуостров, он готов снять там фильм.

Как сообщала Politeka, сведения о восьми российских актерах внесены в базу украинского патриотического сайта «Миротворец» из-за  незаконных гастролей в Крыму.

В частности, базу пополнили актеры Борис Клюев, Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Александр Вершинин, Василий Бочкарев и Людмила Титова.

Также в черном списке оказались Николай Добрынин и Людмила Артемьева, известные по участию в украинском комедийном сериале «Сваты».

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, Крым, режиссер, запрет, Эмир Кустурица
 
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