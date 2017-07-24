Списание долгов крымчан перед украинскими банками: кто пострадает

Российские оккупационные "власти" собираются простить жителям Крыма долги по кредитам, которые те взяли в украинских банках до аннексии. Если заемные средства возвращены не будут, Украина может обратиться с исками против России в международные судебные инстанции, считает источник "Апострофа". При этом во всей истории есть неожиданные нюансы.

Государственная дума России приняла поправки в закон, которым определены правила погашения долгов жителей оккупированного Крыма перед украинскими банками. Заемщики, у которых образовалась такая задолженность до аннексии полуострова, получили право на ее реструктуризацию вплоть до полного списания.

Многие жители Крыма, имевшие кредитные долги, после аннексии решили, что Россия избавит их от выплат. Однако оккупационные "власти" поступили иначе. В конце 2015 года был принят закон, определивший порядок погашения такой задолженности. В частности, право выбивать долги из крымчан получили исключительно российские юридические лица. На сегодня таких компаний четыре - ООО "ЮК "Правовые инициативы", АО "Фондовый конверс-центр", ООО "ДиДжи Финанс Рус" и ООО "Лед Технологии Групп". Долгое время коллекторы не трогали крымских должников. Не в последнюю очередь, чтобы не провоцировать социальную напряженность. Однако в конце 2016 года они со рвением взялись за дело. Причем российские коллекторы оказались столь ретивыми, что их действия вызвали целый шквал жалоб со стороны новоиспеченных "граждан" РФ. Наиболее распространенным методом выбивания денег из должников стало банальное запугивание. По словам главы комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова, свежие поправки к закону от 2015 года были внесены в связи с действиями в Крыму "так называемых коллекторов, которые, перекупив долги у банков сопредельного государства, начали терроризировать местное население и предприятия".

Нейтрализовать коллекторов

В принятом Госдумой РФ законе речь идет, прежде всего, о том, что отныне должники будут общаться с коллекторами не напрямую, а через Фонд защиты вкладчиков. В частности, коллекторы будут обязаны обращаться в фонд с запросом по тому или иному должнику, и уже через него вести переговоры о погашении задолженности.

Заемщики, в свою очередь, получат право на реструктуризацию. В некоторых случаях возможно полное списание задолженности. По каждому случаю решение будет приниматься наблюдательным советом фонда.

Процедурные вопросы передадут на региональный уровень - то есть "руководству" оккупированных Крыма и Севастополя. Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов уже успел заявить, что всем крымчанам, имеющим задолженность перед украинскими банками в суммах, не превышающих 5 млн рублей (2,2 млн грн), долги будут прощены. По его словам, речь идет о примерно 200 тыс. человек, включая членов семей заемщиков.

"Власти" Крыма в дополнение к российскому федеральному закону собираются принять собственный региональный законопроект, который, помимо прочего, предусматривает льготы по погашению задолженности, превышающую 5 млн рублей. Так, если заемщик погасит 50% долга, остальные 50% ему могут просто списать.

Точные суммы долгов жителей Крыма перед банками Украины на сегодня неизвестны. На конец 2016 года речь шла о претензиях на примерно 1 млрд рублей (440 млн грн). В связи с долгами имущество около 50 тыс. юридических и физических лиц Крыма находится под арестом, который тот же Аксенов обещает снять. В ситуации, когда среди крымчан все больше зреет недовольство их нынешним положением, подачка в виде списания долгов по кредитам, к тому же перед банками "хунты", может снизить общую напряженность на полуострове.

Однако региональный "закон" пока не принят, и неизвестно, дадут ли ему "зеленый свет" в Москве. Вопрос финансирования этой программы должен решить Минфин РФ.

Российский экономист Дмитрий Некрасов не исключает, что данные инициативы могут быть связаны с желанием "властей" успокоить жителей Крыма, однако, по его словам, вряд ли они являются важным элементом соответствующей политики. "Масштаб этой истории не очень большой по сравнению с масштабом дотаций, выделяемых Крыму. На этом фоне долги украинским банкам кажутся мне крайне незначительной величиной. Это вещь чисто политическая. У таких инициатив есть какие-то отдельные люди, которые на этом пиарятся. Я не думаю, что это часть какой-то системной политики", - сказал эксперт в комментарии "Апострофу".

Кто кому должен

При этом существенным моментом является то, как будет решаться вопрос с возмещением средств украинским банкам. Если долги финучреждениям возвращены не будут, в ситуацию должно вмешаться украинское государство. По словам источника "Апострофа", представляющего властные структуры Украины, многое в этой ситуации будет зависеть от соответствующих органов, в частности, от Министерства юстиции. "Это может быть комплексное решение, которое будет включать в себя очень много элементов", - сказал собеседник издания, не исключив, что речь может идти как об обращении в международные инстанции, так и о рассмотрении возможности введения санкций.

Дмитрий Некрасов считает, что обращения в международные суды не помогут Украине. "Как показывает практика, подача международных исков малоперспективна", - сказал он.

Впрочем, иски могут и не понадобиться. Поскольку украинские банки продали крымские долги уже упомянутым коллекторам, вопрос возврата и списания задолженности - это уже головная боль последних. Кстати, согласно данным росСМИ, коллекторские агентства не на шутку обеспокоены последними подвижками - они опасаются, что их сделают крайними в сложившейся ситуации - им могут просто не вернуть те средства, права на которые им переуступили украинские банки.

Долги крымчан продали не все украинские банки, а те, кто продал, получили не полное денежное возмещение по задолженности.

"Кто знает, какой процент оговоренной суммы эти коллекторы оплатили нашим банкам. В любом случае, владельцы долгов - это крымские коллекторы, им и судиться с Аксеновым. Юридически украинские банки уже все получили. В этой ситуации у них нет официального мотива (требовать компенсации через суды - "Апостроф")", - сказал "Апострофу" член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

С ним согласен специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса. "Если они (украинские банки) продали коллекторам, это уже их никак не касается. Получили 10-20% (сумм долгов) от номинала, а все остальное - списали и забыли", - сказал он "Апострофу".