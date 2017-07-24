Стало известно, как подорожает водка в Украине

24.07.2017 12:56

Кабинет министров собирается снова повысить ставки акциза на табак и спиртные напитки, и с нового года ставки вырастут еще на 11,2 процентов.



Как передает replyua.net со ссылкой на UBR, Владимир Остапюк, глава ассоциации «Укрводка», заявил о том, что сейчас бутылка водки стоит 79-80 гривен в магазинах, однако совсем скоро она подорожает примерно на семь гривен. В следующем году, по его словам, после повышения акциза бутылка водки будет стоить примерно 87 гривен – минимальная цена. «Кабмин постоянно увеличивает ставки акцизного сбора, который предприятия отрасли платят авансом, то есть еще до того, как что-то успели произвести и продать. При этом эффективность уплаты акцизов с алкогольных напитков самая низкая в Европе», подчеркнул Остапюк.



Глава ассоциации также отметил, что эффективность составляет не больше одиннадцати процентов от того, что государство хочет получить от нового повышения, и нужно признать, что эти механизмы давно себя исчерпали. Эксперты, в свою очередь, уверяют, что каждое повышение акцизов идет на руку «подпольным» производителям, которые еще более активно реализуют свою продукцию по низким ценам.