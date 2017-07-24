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Субсидии по-новому: получателей замучают проверками
24.07.2017 08:32
До конца текущего года в Украине планируют запустить единую базу всех получателей социальных выплат.
Об этом сообщает from-ua.com с ссылкой на источник.
"Речь идет о создании единого реестра получателей субсидий, который будет в распоряжении Минсоцполитики", – говорится в сообщении.
По мнению украинского правительства, это поможет сильно облегчить процесс получения льгот.
Единый реестр может решить вопрос о начислении субсидий людям, которые проживают не по месту прописки, а также упростить процедуру поиска недобросовестных получателей льгот.
Теги: Донбасс, субсидия, проверка
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