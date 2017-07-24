Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Субсидии по-новому: получателей замучают проверками

24.07.2017 08:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Субсидии по-новому: получателей замучают проверками

До конца текущего года в Украине планируют запустить единую базу всех получателей социальных выплат.

Об этом сообщает  from-ua.com с ссылкой на источник.

"Речь идет о создании единого реестра получателей субсидий, который будет в распоряжении Минсоцполитики", – говорится в сообщении.

По мнению украинского правительства, это поможет сильно облегчить процесс получения льгот.

Единый реестр может решить вопрос о начислении субсидий людям, которые проживают не по месту прописки, а также упростить процедуру поиска недобросовестных получателей льгот.



Теги: Донбасс, субсидия, проверка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх