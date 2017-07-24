Субсидии: все, что нужно знать об изменениях

24.07.2017 11:10

Объем коммунальных услуг, которые покрывает субсидия, в следующем отопительном сезоне сократится

Так, если раньше на отопление квадратного метра жилья давали 5,5 кубометров газа, этой зимой – всего 5 кубов. Уменьшиться субсидия и для тех, кто пользуется центральным отоплением. Если раньше выделялось 0,0548 Гкал тепла на квадратный метр, в это году будут давать всего 0,0431. Если тратить столько же, то за «лишние» придется платить самостоятельно.

Кроме того, согласно меморандуму с МВФ, Украина должна отменить рассрочку на отопление. Прошлой зимой украинцы без субсидии могли написать заявление и оплачивать тепло не шесть месяцев, а 12. Все платежи делили пополам и распределяли на весь год.

В домах без центрального отопления субсидии на тепло будут давать не на семь месяцев, как раньше, а шесть.

Часть сэкономленных на субсидии средств выдадут деньгами. После принятия постановления Кабмина №300, всю сэкономленную субсидию, кроме 300 кубов газа или 150 кВт*час электроэнергии (если они используются на отопление), возвращают в бюджет. По примерным оценкам Минсоцполитики, неиспользованные субсидии были у полтора миллиона украинцев. Бюджет пополнится примерно 10 миллиардами гривен.

У кого забрали неиспользованную субсидию:

Семья в квартире с центральным отоплением – всю сумму вернули в бюджет

Семья, которая отапливает жилье газом, – деньгами отдадут около 700 грн, остальное – в бюджет

Семь, которая использует электрическое отопление, – деньгами отдадут 174 грн, остальное – в бюджет

Деньги украинцам перечислят на банковские карточки, которые они должны указать в заявлении, до первого сентября. »

К 1 июля 2017 года предприятия-производители или предприятия-исполнители услуг по газо- и электроснабжения в бумажном и электронном виде должны предоставить структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения списки энергосберегающих субсидиантив с указанием суммы неиспользованной государственной помощи», – поясняют в Министерстве социальной политики.

Напомним, украинцы стали реже платить за коммуналку, а следовательно наращивать долги. Об этом говорит Госслужба статистики.

Также стало известно, что с начала года субсидии получили более двух миллионов украинских семей.

По материалам «Сегодня».