Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

У Путина рассказали, что будут делать с армией у границ Украины

24.07.2017 18:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Путина рассказали, что будут делать с армией у границ Украины

В Москве заявили, что РФ имеет право двигать свою армию, как хочет

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по поводу усиления военного присутствия РФ на границе с Украиной.

 «Российская Федерация вольна изменить конфигурацию Вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным», – сказал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков отказался конкретизировать свой ответ заявив, что «в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в Министерство обороны».

Напомним, американские республиканцы и демократы в конгрессе достигли договоренности по законопроекту о новых санкциях в отношении России.

В свою очередь, Европейский союз в субботу озвучил тревогу в связи с новым проектом санкций США против РФ.

Отмечается, что Европейская комиссия предупредила Вашингтон о возможных «широких и неизбирательных» «непредвиденных последствиях», особенно в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России.

Источник: Politeka



Теги: Украина, Донбасс, Путин, граница, армия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх