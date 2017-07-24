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У Путина рассказали, что будут делать с армией у границ Украины
В Москве заявили, что РФ имеет право двигать свою армию, как хочет
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по поводу усиления военного присутствия РФ на границе с Украиной.
Вместе с тем Песков отказался конкретизировать свой ответ заявив, что «в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в Министерство обороны».
Напомним, американские республиканцы и демократы в конгрессе достигли договоренности по законопроекту о новых санкциях в отношении России.
В свою очередь, Европейский союз в субботу озвучил тревогу в связи с новым проектом санкций США против РФ.
Отмечается, что Европейская комиссия предупредила Вашингтон о возможных «широких и неизбирательных» «непредвиденных последствиях», особенно в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Путин, граница, армия
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