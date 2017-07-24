У Путина рассказали, что будут делать с армией у границ Украины

24.07.2017 18:10

В Москве заявили, что РФ имеет право двигать свою армию, как хочет

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по поводу усиления военного присутствия РФ на границе с Украиной.

«Российская Федерация вольна изменить конфигурацию Вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным», – сказал представитель Кремля.