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Украина замешана в скандале с наградой Оксфорда
В Великобритании обвинили украинцев в заработке на имени известного вуза. Ученые из России, Украины и стран Востока за фальшивые сертификаты платили огромные суммы, передает "Вести"
Жители Харькова, 62-летний Антон и его сын, 35-летний Иван Саввовы, оказались в центре международного скандала. Влиятельная английская газета Times обвинила их в выдаче липовых премий, связанных с Оксфордским университетом. Материал журналисты построили на откровениях бывших подчиненных украинских бизнесменов.
Британские журналисты говорят, что харьковчане почти 17 лет продавали вымышленные награды. Причем за немалые суммы — стоимость одной достигает 9300 фунтов стерлингов. Мол, в 2000-м Саввов создал компанию «Европейская бизнес-ассамблея» и занялся вручением премий типа «Международная премия имени Сократа» или «Крест королевы Виктории». Вручение происходило в мэрии Оксфорда, Лондонском институте директоров и на других престижных площадках разных стран Европы. А в мероприятиях принимали участие известные британские ученые, политики и бывшие министры.
«Репутация Оксфордского университета была подорвана украинским бизнесменом. Ведь Ассамблея эксплуатировала репутацию Оксфордского университета, используя в рекламе фотографии его колледжей и утверждая, что участники их мероприятий получат доступ на эксклюзивные лекции в вузе, а также используя другие визуальные элементы, добавляющие ассоциаций со знаменитым университетом», — утверждает газета.
Бывшие сотрудники компании, принадлежащей Саввовым (с офисами в Оксфорде и в Харькове), рассказали изданию, что их работа заключалась в том, чтобы находить в развивающихся странах с помощью массовых почтовых рассылок и телефонных звонков платежеспособных бизнесменов и научных деятелей из стран Ближнего Востока, Восточной Европы и России. Им сообщали, что они номинированы на одну из пяти наград Ассамблеи. Тем, кто выражал заинтересованность, предлагалось заплатить несколько тысяч фунтов стерлингов, чтобы покрыть административные издержки компании и оплатить пятилетнюю лицензию на использование брэндинга наград для промоушена и маркетинга.
«В этих странах еще жива идея о том, что за деньги можно купить регалии. Что такое 8000 фунтов за сертификат?! 8000 — не так уж много за то, чтобы у тебя на стене было написано «Оксфорд», — рассказали «Таймс» сотрудники.
Уточняется, что за 17 лет Саввовы вручили тысячи «наград». И это, по мнению издания, принесло им миллионы фунтов стерлингов. Среди получивших красивые премии и титулы были два мэра португальских городов, оплативших награды из госказны, и гендиректор портов Ганы, ставший «Менеджером года» за несколько месяцев до того, как был уволен в связи с обвинениями в коррупции и взяточничестве.
Сам Оксфордский университет от Ассамблеи уже открестился, но подробные комментарии журналистам давать отказался. А в организации, где проводились помпезные «торжества», заверили, что арендовать их залы можно для разных мероприятий.
О «слава» узнали от нас
В Украине организация Саввиных носит название ЧП «Восточно-Украинская академия бизнеса». На их сайте указано, что помимо харьковского офиса у них есть филиал и в Киеве. Но там ничего не знают о судьбе своего руководства. А в харьковском офисе о том, что их владельцы теперь знамениты на весь мир, узнали от нас. Сотрудница по имени Татьяна сообщила нам, что Антон Саввов и его сын Иван сейчас находятся в отпуске за границей.
«Неудобно будет их беспокоить. Но я постараюсь с ними связаться, и после этого мы вам перезвоним», — сказала нам Татьяна с утра. А ближе к вечеру действительно перезвонила и сообщила, что Антон Иванович уже вернулся в Украину. «Он был очень удивлен, но комментарии пока не готов давать», — сказала нам помощница.
Также у Антона Саввова есть свой персональный сайт. Там он собрал отзывы известных политиков о своей деятельности. Среди знаменитостей — экс-президент Виктор Ющенко, бывшие премьеры Николай Азаров и Анатолий Кинах. «Да, я помню Антона Саввова. Он занимался проблемами малого бизнеса и предпринимателей. Но это было очень давно, он уже лет семь как выпал из нашей орбиты. Тогда он не вызывал никаких подозрений, но, может, что-то в жизни поменялось», — сказал «Вестям» Анатолий Кинах.
Нашли мы и странички бизнесмена в соцсетях. Антон Саввов на фото в костюмах с бабочкой, а вся его страница усеяна «репостами» новостей «Британской монархической Лиги», которая пишет об английской королеве и ее семье. У сына Ивана все просто — на снимках он в консервативных костюмах на фоне старинных зданий Лондона. В данных указано, что он учился в Оксфорде и сейчас живет там.
В вузе не поверили
Среди тех, кто получил престижные «оксфордские» награды и звания, есть много украинских вузов и ученых, в том числе из Национального медуниверситета им. Богомольца. В его биографии одна из регалий звучит как «почетный доктор Оксфордского академического союза». Гордятся сертификатом «Члена Академического союза Окфорда» и в Международном гуманитарном университете Одессы, президентом которого является Сергей Кивалов. «Это свидетельствует о признании наших преподавателей на международной арене», — говорил он ранее в интервью журналистам.
«Вести» поговорили с сотрудником Международного гуманитарного университета Одессы, который ездил в Великобританию на вручение «сертификата». «Это мне вручали сертификат почетного профессора, — сказал нам проректор по международным связям, доктор медицинских наук Пахлеванзадэ Алиреза. — Поездку я действительно оплачивал, но ведь это мировой выбор среди кандидатов наук. Работал с ними я два года, и только осенью 2016-го получил от них приглашение. Я сильно сомневаюсь в том, что написали журналисты. Я видел на вручении наград профессоров из Сирии, Индии, Туниса, Пакистана, очень много известных ученых, был министр Нигерии, и он тоже получил это звание», — убеждал нас профессор.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, скандал, награда, Оксфорд
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