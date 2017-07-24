В одесский порт прибыли корабли НАТО.

24.07.2017 14:30

В одесский порт прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО, сообщает пресс-служба командования ВМС ВС Украины в Facebook, передает Корреспондент.

"В порт Одессы сегодня, 24 июля, с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) – эсминец Королевских ВМС Великобритании Duncan и фрегат ВМС Турции Yildirim", – говорится в сообщении.

Корабли альянса будут в Украине до 27 июля. Отметим, что за это время представители НАТО встретятся с командующим ВМС ВС Украины и украинскими моряками.

Кроме того, военные корабли смогут посетить жители Одессы и гости города. Вход на них будет открыт 25 июля, с 14:00 до 17:00.

Источник: http://from-ua.com