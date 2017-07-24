В УКРАИНЕ ЗАПРЕТИЛИ ПРОТИВОРАКОВЫЙ ПРЕПАРАТ

24.07.2017 21:10

Лекарство под названием «Пури-Нетол» запретили к продаже на территории Украины. Соответствующее распоряжение издала Государственная служба по контролю за лекарственными средствами и оборотом наркотических веществ. Оказалось, что данный препарат не был закуплен официально и потому не проходил необходимую сертификацию.



Все аптеки и больницы должны после выхода данного распоряжения провести проверку наличия данного препарата и утилизировать его. Госслужбы по месту расположения должны быть проинформированы об этом в течении двух недель.



Нарушение данного требования повлечет за собой ответственность согласно нормам действующего законодательства.



Данный препарат применяется для лечения таких заболеваний, как острый лейкоз (как лимфобластный, так и миелогенный).



