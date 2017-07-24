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В УКРАИНЕ ЗАПРЕТИЛИ ПРОТИВОРАКОВЫЙ ПРЕПАРАТ

24.07.2017 21:10
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В УКРАИНЕ ЗАПРЕТИЛИ ПРОТИВОРАКОВЫЙ ПРЕПАРАТ

Лекарство под названием «Пури-Нетол» запретили к продаже на территории Украины. Соответствующее распоряжение издала Государственная служба по контролю за лекарственными средствами и оборотом наркотических веществ. Оказалось, что данный препарат не был закуплен официально и потому не проходил необходимую сертификацию. 

Все аптеки и больницы должны после выхода данного распоряжения провести проверку наличия данного препарата и утилизировать его. Госслужбы по месту расположения должны быть проинформированы об этом в течении двух недель. 

Нарушение данного требования повлечет за собой ответственность согласно нормам действующего законодательства. 

Данный препарат применяется для лечения таких заболеваний, как острый лейкоз (как лимфобластный, так и миелогенный).

Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Украина, Донбасс, лекарство, запрет
 
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