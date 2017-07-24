Встреча Порошенко и Лукашенко: о чем промолчали президенты

24.07.2017 14:43

Во время встречи с Порошенко Лукашенко признал, что на Донбассе - не внутренний конфликт Украины, что проблема не в отношениях украинской власти и представителей фейковых ДНР и ЛНР, а что это, все-таки, проблема, которая лежит в контексте отношений России и Украины. Об этом «Апостроф» заявил эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

«Если говорить о результатах встречи Порошенко и Лукашенко, то, как и предполагалось, основной акцент был сделан на экономических вопросах и на культурном и научном сотрудничестве. В частности, были подписаны договоры о сотрудничестве в культурной сфере, в сфере религии, меньшинств. Также было подписано соглашение о намерениях о сотрудничестве между президентами академий наук Украины и Беларуси», - отмечает эксперт.

«Затрагивался и вопрос безопасности. По экономике ничего конкретного не приняли, говорили пока о намерениях, о сотрудничестве в разных сферах: машиностроение, промышленность, производство и продажа товаров, совместный выход на рынки Украины и Беларуси. Это, безусловно, интересные направления для обеих стран, как дальше это будет развиваться на практике, это немного другой вопрос», - добавляет аналитик.

Если говорить о безопасности, то, продолжает Петренко, интересной является риторика президента Порошенко, который избегал прямых выпадов в сторону России.

«Он говорил о конфликте, о наболевших вопросах, о смертях украинских защитников, но в то же время нигде не говорил о том, кто в этом виноват. Словосочетание "Российская Федерация" фактически прозвучало несколько раз - например, когда он говорил о границе. Это интересный момент, потому что риторика президента стала меняться после встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Можно, конечно, это списать на то, что Лукашенко попросил Порошенко быть сдержанным, чтобы не возникало больших вопросов к нему со стороны РФ и президента России Владимира Путина в частности», - говорит политолог.

«Интересно также, что Лукашенко даже более четко очертил положение его страны по отношению к конфликту. Исходя из его слов, Беларусь не выступает активным миротворцем, то есть не берет инициативу на себя, а работает исключительно в рамках тех просьб, которые ей высказывают президенты России и Украины. Фактически Лукашенко признал, что это не внутренний конфликт Украины, что проблема не в отношениях украинской власти и представителей фейковых ДНР и ЛНР, а что это, все-таки, проблема, которая лежит в контексте отношений России и Украины. В то же время он очертил, что каких-либо инициатив ждать с его стороны не стоит, он будет реагировать, он открыт и готов откликнуться на просьбы по использованию Беларуси как определенной площадки для мирного урегулирования данного конфликта», - резюмировал эксперт.

Источник: http://from-ua.com