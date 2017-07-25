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“Где расследование Генерального прокурора?" – Трамп внезапно припомнил Киеву поддержку его оппонентки Клинтон
45-й президент США Дональд Трамп обвинил Украину в саботировании его предвыборной кампании и поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В своем Twitter новый глава Белого дома внезапно вспомнил о мощной поддержке Клинтон официальным Киевом, передает “Диалог.UA”.
"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали, чтобы продвинуть Клинтон. Где же расследование генерального прокурора?" - написал он.
Напомним, во время предвыборной кампании украинские политики открыто поддерживали Хиллари Клинтон, нередко нелестно отзываясь о ее единственном сопернике.
Результат голосования стал потрясением для многих – официальный Киев не исключение.
Дипломатов стали критиковать за однозначную позицию, которая может помешать налаживать связь с новой администрацией американского президента.
Теги: Украина, США, Донбасс, Дональд Трамп, выборы президента, Клинтон
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