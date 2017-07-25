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Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО
Офіційно торгівля з «ЛДНР» заборонена. Але ешелони з продукцією на окуповані території йдуть щодня. Журналісти «Радіо Свобода» провели розслідування та встановили, що підприємства Білорусі продають горілку в «ЛНР» і «ДНР». Хоча офіційний Мінськ «не веде» такої торгівлі, але в житті все по-іншому: підприємці не приховують своїх бізнес-зв'язків з бойовиками.
ЯК ДІЗНАЛИСЯ?
Журналісти під виглядом підприємців з «ДНР» звернулися до брестського заводу «Белалко» – найбільшого платника податків регіону – з пропозицією придбати партію алкоголю. Новим «оптовикам» запропонували працювати через постійного партнера «Белалко» в Донецьку – «Торговий дім Плюс», в якому потім такі постачання підтвердили.
ЧХАЛИ НА ЗАБОРОНИ
Начальник сектора зовнішньоекономічної діяльності «Гродненського лікеро-горілчаного заводу» Петро КАЛЕСНИК не морочиться з приводу санкцій і заборон, оскільки «продаємо всім, хто бере». «Зрозумійте, сьогодні будь-яка ніша буде заповнена відразу. Коли Україна заборонила торгувати з цими областями, на їх місце відразу прийшла Росія і Білорусь. Ми близько двох років працюємо з ДНР».
За даними журналістів, підприємства ДНР, які купують горілку у білоруських підприємців, пов'язані з компанією «Майстер-торг». Її діяльність пов'язують із «Сашею Стоматологом», сином Віктора ЯНУКОВИЧА. Ця компанія займає 40% ринку «ДНР» і має безстрокову ліцензію. Скандалу між Україною та Білоруссю схоже не уникнути, особливо на тлі успішного візиту президента Лукашенки до києва, про який ми писали
Business first
Підприємці з Білорусі не розрізняють території, які контролює Україна, від тих, які під владою т.наз. ЛДНР. «У політику ми не ліземо. У нас була зустріч тут з президентом Молдови. Він дуже хороші слова сказав, що політика політикою, а бізнес є бізнес. Гроші не пахнуть», – заявив представник одного з підприємств, який не захотів, щоб його ім'я згадувалося.
Журналісти «Радіо Свобода» пишуть, що окрім алкоголю, Білорусь поставляє сепаратистам широкий асортимент продуктів харчування. Білоруською «молочкою», кондитерськими виробами, консервами завалені прилавки магазинів в ОРДЛО. Йдеться про продукцію декількох десятків підприємств. У більшості випадків білоруські виробники не афішують свій бізнес з підприємствами на окупованій частині Донбасу.
Голова Білоруської торгово-промислової палати Володимир УЛАХОВИЧ відхрестився від економічних зв'язків з ЛДНР: «Вперше про це чую». Чиновник стверджує, що уряд дуже уважно ставиться до такого роду речам. «Не може бути прямих постачань: у нас є документи по лінії уряду про те, що є закон, законодавча база в Україні, якої потрібно дотримуватися»
Реакція офіційного Києва теж послідувала. Наталія МИКОЛЬСЬКА, заступник міністра економрозвитку і торгівлі України, вважає, що компанії з Білорусії повинні поважати закони і «встановлені торгові режими»: «Ми не просто заперечуємо, ми вважаємо, що це є незаконно. Ми маємо право суверенно встановлювати певні торговельні режими, і наші торговельні партнери повинні поважати ці торговельні режими».
Источник short.media
Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, отношения
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