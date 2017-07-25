Кабмин принял решение о ликвидации авиаконцерна Антонов

25.07.2017 20:41

Будет создана комиссия по ликвидации авиаконцерна, которую возглавит заместитель министра экономического развития. Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации государственного авиастроительного концерна Антонов. Об этом говорится в постановлении №546 от 19 июля, передает Новое время.

Согласно постановлению, будет создана комиссия по ликвидации авиаконцерна, которую возглавит заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко. Он обеспечит мероприятия, связанные с ликвидацией концерна и подачей требований кредиторов в двухмесячный срок.

Через три месяца Бровченко должен внести на рассмотрение Кабмина ликвидационный баланс концерна.