Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Минюст готовит закон, который отменяет все нормативно-правовые акты УССР, - Петренко

25.07.2017 21:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Минюст готовит закон, который отменяет все нормативно-правовые акты УССР, - Петренко

Министр юстиции надеется, что Верховная Рада проголосует за законопроект в начале следующей сессии. Министерство юстиции подготовило законопроект, который отменит все нормативно-правовые акты, принятые в УССР. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина".

"Я рассчитываю, что в начале следующей сессии это будет закон, за который проголосуют, законопроект, который отменяет все без исключения акты, принятые до вступления Украиной независимости, все акты, которые были приняты министерством и правительствами УССР, и устанавливает четкие сроки, когда Украина должна разработать свое украинское законодательство", - заявил Петренко.

Министр подчеркнул, что украинская правовая система является наиболее перегруженной инструкциями, циркулярами и справочниками, что в свою очередь ставит преграды для бизнеса.



Теги: Украина, Донбасс, Министерство юстиции, акт, законодательство, Верховная Рада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх