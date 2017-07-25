Россия обвинила Украину в попытке сорвать курортный сезон

25.07.2017 19:48

В ФСБ заявили, что для этого вербуют жителей полуострова. Начальник крымского главка ФСБ Виктор Палагин заявил, что украинские спецслужбы пытаются сорвать курортный сезон на полуострове, вербуя местных жителей. По его словам, это делают сотрудники СБУ и Минобороны Украины.

- Вербуются крымчане, созданы фильтры из числа сотрудников СБУ и главного разведуправления Минобороны. Крымчане вынуждены проходить через вербовочный пункт. Любой более-менее руководитель маленького звена подлежит вербовке.

Ежемесячно сотрудники приходят ко мне и пишут явки с повинной о том, что их украинская сторона завербовала для работы на нее. Мы выносим "отказные", так как у людей безвыходная ситуация, и они явились с повинной, - цитирует его "Интерфакс".

Ранее Россия обвинила Украину в "километровых" очередях на въезде в Крым. В ФСБ заявили, что люди стоят на границе Херсонской области по 10-13 часов.