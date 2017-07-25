Сбежавший из Украины экс-замначальника одесской милиции Фучеджи получил российское гражданство

25.07.2017 14:41

Сбежавший из Украины бывший заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Одесской области Дмитрий Фучеджи получил гражданство России. Об этом "Українським новинам" сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Да, это правда. Ответ российской стороны (о предоставлении Фучеджи гражданства России, - ред.) к нам пришел несколько дней назад", - сказал он.

В ГПУ сообщили, что в связи с предоставлением ему российского гражданства РФ отказала в экстрадиции Фучеджи в Украину.

Фучеджи сбежал из Украины сразу после событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200, большинство из них погибли в Доме профсоюзов во время пожара. Он подозревается в причастности к массовым беспорядкам в городе, служебной халатности и личном распоряжении отпустить 67 задержанных из здания горотдела милиции.

Как сообщали тогда в МВД, он пересек границу Украины и скрылся от следствия. Фучеджи был объявлен в розыск, правоохранители считали, что он бежал на территорию Приднестровья. Там опровергли информацию, что бывший одесский милиционер находится на территории непризнанной республики.

СМИ сообщали, что Фучеджи в течение полутора лет после своего бегства получал пенсию. Так, с ноября 2014 по апрель 2016 года ему было начислено и выплачено свыше 150 тысяч гривен. В этом году Генпрокуратура наложила арест на пенсионный счет экс-замначальника одесской милиции.

Еще в 2014 году Порошенко просил Россию выдать Дмитрия Фучеджи. ГПУ направила в суд ходатайство о предоставлении разрешения на начало специального (заочного) расследования против милиционера, однако, как сообщают СМИ со ссылкой на источники, 20 июля 2017 года суд вернул ходатайство прокурорам для устранения технических недостатков.