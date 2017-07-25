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В Днепре застрелили двух АТОшников, еще четверо ранены
В Днепре вечером 24 июля в результате перестрелки были убиты два человека, еще четверо госпитализированы с ранениями, сообщает сайт "События Днепра".
Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, около 20 часов неизвестные подъехали на автомобиле к кафе на проспекте Гагарина и начали стрелять из автомата по людям, которые находились на летней площадке. После этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле.
В результате на месте погиб один человек, пятеро были доставлены в больницу. Позже один из них скончался в больнице от полученных ран.
С целью розыска и задержания злоумышленников по Днепропетровской области введен оперативный план "Сирена".
По сообщениям СМИ, на месте перестрелки от пулевого ранения в голову погиб бывший боец 11-го батальона 59-й бригады с позывным Щука. Человек, который скончался в больнице – это также ветеран АТО Алексей Вагнер, служивший в 20-м отдельном батальоне 93-й мотопехотной бригады. В числе раненых есть сослуживец Вагнера, адвокат Эдмонд Саакян.
Также известно, что Вагнер был одним из ветеранов, пострадавших в столкновении с "титушками" в Днепре 9 мая. Интересы его и других ветеранов в расследовании по данному делу представлял Саакян.
Теги: Донбасс, убийство, Днепр, АТО
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