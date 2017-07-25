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В Ивано-Франковской области отравились 11 иностранных туристов

25.07.2017 11:15
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В Ивано-Франковской области отравились 11 иностранных туристов

В Верховинскую центральную районную больницу сегодня, 25 июля, с признаками отравления поступило 13 человек, отдыхавших в туркомплексе "Сяйво Карпат", сообщает управление гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, передает телеканал 112 Украина.
Пострадавших доставили в больницу около 4:00. Сейчас их состояние оценивают как средней тяжести.
Причина отравления выясняется.  
Известно, что пятеро из пострадавших являются жителями Германии, шестеро - республики Польша. Двое украинцев приехали на отдых из Донецкой и из Харьковской областей.
Всего в комплексе "Сяйво Карпат" отдыхали около 80 человек.



Теги: отравление, Карпаты, туристы
 
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