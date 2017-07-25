В России озвучили опасный прогноз по Украине

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Путин может пойти на крупную военную операцию в Украине перед президентскими выборами, считает Гозман.Президент России Владимир Путин может попытаться консолидировать вокруг себя российское общество накануне президентских выборов в РФ за счет Украины. Такое мнение высказал в комментарии "Обозревателю" российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.
Он отметил, что Путина не устроит образ героя-миротворца, если он закончит войну на Донбассе, так как война против Украины более эффективный метод.
"У нас выборы в 2018 году, путинское большинство не мотивировано голосовать вообще, потому что победа предрешена, потому что эйфория по Крыму прошла, потому что наша жизнь тяжелая. Они просто не пойдут голосовать. Они пойдут голосовать, если будет очень сильная консолидация. Чем ее обеспечивать? Война – это хорошая консолидация. Тем более война "за правое дело", "справедливая". Мы "защищаем" русских, которых "преследуют украинские фашисты", которым "не дают говорить по-русски" и прочее", – сказал Гозман.
По его мнению, в России немного спал антиукраинский накал, однако эту ситуацию Кремль сможет "исправить" с помощью очередных фейков российской пропаганды, или консолидировать россиян через лозунги, вроде "пробить коридор в Крым".
"Сегодня на первом месте среди врагов России – США, потом – Украина и Польша. Тревожно то, что сейчас для консолидации, боюсь, уже недостаточно отбивать "русский" Донбасс от "украинских фашистов". Сейчас для консолидации уже надо что-нибудь "освободить" – Мелитополь, что-то еще. Должен быть какой-то успех, длинный успех. Наступательные операции проще всего вести летом – в этом смысле сейчас опасный момент. Но война с целью консолидации общества может быть полезнее ближе к зиме, чем сейчас", – подчеркнул российский политик.
Теги: США, Донбасс, Путин, война, Российская Федерация, выборы президента
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