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Евросоюз "накрепко взялся" за близких друзей Путина: стало известно, какое наказание понесет бизнесмен Аркадий Ротенберг за реализацию госпроектов в аннексированном Крыму
Евросоюз включил в санкционный список российского бизнесмена Аркадия Ротенберга. Данное решение было откорректировано и опубликовано в Официальном журнале ЕС, передает "Диалог.UA".
В документе отмечается, что Ротенберг имеет тесные личные связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Бдагодаря этому с марта 2014 года его компании получили государственные подряды на общую сумму более 7 млрд долл. В 2015 году Ротенберг "унаследовал" от правительства России контракты на сумму 555 млрд рублей. При этом они были заключены без официальных конкурентных процедур.
Также бизнесмену приписывают ряд госзаказов, связанных с незаконным строительством в оккупированном Россией Крыму. Речь идет прежде всего о Керченском мосте. "Благодаря этим контрактам он получил финансовую выгоду от российских чиновников, ответственных за принятие решений по аннексии Крыма или дестабилизации восточной Украины", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация, Евросоюз, Ротенберг
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