Евросоюз "накрепко взялся" за близких друзей Путина: стало известно, какое наказание понесет бизнесмен Аркадий Ротенберг за реализацию госпроектов в аннексированном Крыму

26.07.2017 20:21

Евросоюз включил в санкционный список российского бизнесмена Аркадия Ротенберга. Данное решение было откорректировано и опубликовано в Официальном журнале ЕС, передает "Диалог.UA".

В документе отмечается, что Ротенберг имеет тесные личные связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Бдагодаря этому с марта 2014 года его компании получили государственные подряды на общую сумму более 7 млрд долл. В 2015 году Ротенберг "унаследовал" от правительства России контракты на сумму 555 млрд рублей. При этом они были заключены без официальных конкурентных процедур.

Также бизнесмену приписывают ряд госзаказов, связанных с незаконным строительством в оккупированном Россией Крыму. Речь идет прежде всего о Керченском мосте. "Благодаря этим контрактам он получил финансовую выгоду от российских чиновников, ответственных за принятие решений по аннексии Крыма или дестабилизации восточной Украины", - говорится в сообщении.