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Разговор четырех: О чем говорили Меркель, Макрон, Путин и Порошенко

26.07.2017 09:33
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Разговор четырех: О чем говорили Меркель, Макрон, Путин и Порошенко

24 июля состоялся телефонный разговор глав четырех государств.
Для Макрона, это был первый разговор в формате «Нормандской четверки», пишет Трибун.
В ходе разговора, Меркель и Макрон сделали совместное заявление. Они оба согласны с тем, что необходимо выполнить «Минские соглашения», прекратить огонь и не допустить разрастание гуманитарной катастрофы на Донбассе.
По итогам разговора, на сайте канцлера Германии, опубликовали документ, в котором подробно описан ряд приоритетных мер для установления мира на Донбассе.
Главные пункты обсуждения не меняются:
- отвод вооружения и тяжелой техники.
- соблюдение перемирия, объявленного трехстороннего контактной группой 21 июня этого года.
- безопасного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всем районам востока Донбасса, в частности - к временно неподконтрольным отрезкам российско-украинской границы.
В следующем месяце, в «Нормандском формате» встретятся политические советники глав государств.
Так же, впервые за историю переговоров, было опубликовано видео. Президент Франции Эммануэль Макрон, в своем аккаунте в Twitter продемонстрировал публике начало телефонного разговора между главами государств.



Теги: Донбасс, Путин, разговор, Порошенко, Меркель
 
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