- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход10:53
- Разговор четырех: О чем говорили Меркель, Макрон, Путин и Порошенко09:33
- Добро пожаловать в базу "Чистилища": петербургского ведущего-"путинофила" Сергея Дружко внесли в "черный список" сайта "Миротворец" из-за Крыма. Видео09:11
- В порту «Южный» разгрузили африканский уголь в рекордные сроки07:29
- Украинский боксер получил гражданство Российской Федерации22:31
- Минюст готовит закон, который отменяет все нормативно-правовые акты УССР, - Петренко21:32
- Россия может готовиться к наступлению на Донбассе: Муженко рассказал о настораживающей активности российских войск непосредственно у украинской границы21:04
- Кабмин принял решение о ликвидации авиаконцерна Антонов20:41
- 19-летняя жительница Николаева спрыгнула с крыши зловещей высотки, узнав о суициде любимого парня20:16
- Россия обвинила Украину в попытке сорвать курортный сезон19:48
Разговор четырех: О чем говорили Меркель, Макрон, Путин и Порошенко
24 июля состоялся телефонный разговор глав четырех государств.
Для Макрона, это был первый разговор в формате «Нормандской четверки», пишет Трибун.
В ходе разговора, Меркель и Макрон сделали совместное заявление. Они оба согласны с тем, что необходимо выполнить «Минские соглашения», прекратить огонь и не допустить разрастание гуманитарной катастрофы на Донбассе.
По итогам разговора, на сайте канцлера Германии, опубликовали документ, в котором подробно описан ряд приоритетных мер для установления мира на Донбассе.
Главные пункты обсуждения не меняются:
- отвод вооружения и тяжелой техники.
- соблюдение перемирия, объявленного трехстороннего контактной группой 21 июня этого года.
- безопасного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всем районам востока Донбасса, в частности - к временно неподконтрольным отрезкам российско-украинской границы.
В следующем месяце, в «Нормандском формате» встретятся политические советники глав государств.
Так же, впервые за историю переговоров, было опубликовано видео. Президент Франции Эммануэль Макрон, в своем аккаунте в Twitter продемонстрировал публике начало телефонного разговора между главами государств.
Теги: Донбасс, Путин, разговор, Порошенко, Меркель
- Так вот для чего Путину Донбасс!
- У Порошенко подтвердили: Путин - за бортом
- Путин нажаловался Меркель и Олланду на Порошенко
- Кравчук: "Я критикую минские соглашения и считаю, что это путь в никуда"
- Путину стоит напрячься: агрессия РФ против Украины все больше в фокусе внимания новой администрации США – Геращенко
- В Париже Порошенко встретится с Эрдоганом, а у Путина мечтают о встрече с Обамой
- На Донбассе между главарями боевиков разгорается конфликт13:12
- Защиту русскоговорящих на Донбассе закончили: бойцы ВСУ за неделю ликвидировали несколько десятков “ихтамнетов” – подробности12:53
- В Дебальцево новые противотанковые мины боевиков, - ОБСЕ12:32
- Задерживают и передают в “МГБ”: российские таможенники начали “охоту” на боевиков “Л/ДНР” без гражданства РФ – сбежать не получится12:10
- Сутки в зоне АТО: Боевики больше всего обстреливали украинские позиции на Луганском направлении11:51
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети11:32
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход10:53
- Бои на Донбассе: террористы "Л/ДНР" внезапно активизировались в Луганской области - штаб АТО озвучил детали10:12
- СМИ: В Страсбурге уверены, что за ЛДНР должна отвечать Россия09:52
- Правоохранители составили протокол на водителя автобуса "Мариуполь - Воронеж"08:47
- На Донбассе между главарями боевиков разгорается конфликт13:12
- Защиту русскоговорящих на Донбассе закончили: бойцы ВСУ за неделю ликвидировали несколько десятков “ихтамнетов” – подробности12:53
- В Дебальцево новые противотанковые мины боевиков, - ОБСЕ12:32
- Задерживают и передают в “МГБ”: российские таможенники начали “охоту” на боевиков “Л/ДНР” без гражданства РФ – сбежать не получится12:10
- Сутки в зоне АТО: Боевики больше всего обстреливали украинские позиции на Луганском направлении11:51
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети11:32
- Жареная картошка оказалась полезней некоторых фруктов11:09
- Во Франции проспоривший мэр города съел крысу11:00
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход10:53
- Букмейкеры дали прогноз на матч "Динамо" - "Янг Бойз"10:40
- Жареная картошка оказалась полезней некоторых фруктов11:09
- Чем опасна нехватка чистой воды в организме08:29
- Невероятное открытие в медицине: ученые изобрели эффективные инъекции от СПИДа07:48
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака21:25
- Якими народними методами варто лікувати варикоз?20:40
- Четыре веские причины прекратить красить волосы17:49
- Какие продукты заставляют ваше тело плохо пахнуть17:30
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя
- Крушение самолета: спасатели сообщили новые подробности
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"
- Олег Жданов: получив жесткую риторику от участников Нормандского формата, «Малороссия» исчезла также быстро, как и появилась
- У Путина рассказали, что будут делать с армией у границ Украины