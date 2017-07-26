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СБУ выдворила из Украины российскую журналистку: названо имя пропагандистки, которая снимала антиукраинские сюжеты для каналов "Россия-1" и "Россия-24"

26.07.2017 16:11
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СБУ выдворила из Украины российскую журналистку: названо имя пропагандистки, которая снимала антиукраинские сюжеты для каналов "Россия-1" и "Россия-24"

СБУ в принудительном порядке выдворила из Украины одиозную российскую пропагандистку Марию Князеву, которая являлась сотрудницей телеканалов "Россия-1" и "Россия-24", снимая антиукраинские сюжеты для российского телевидения.

Стало известно, что россиянка осуществляла подрывную работу против Украины, работая под псевдонимом Саушкина. Основной ее целью был сбор информации о ситуации в Украине, органах власти и силовых структурах. Собранные материалы Князева передавала в Россию для создания новостных и телевизионных сюжетов о ситуации в стране. СБУ сделала официальное заявление в связи с выдворением россиянки за пределы Украины.



Теги: Донбасс, телевидение, Российская Федерация, СМИ, журналист, СБУ, пропаганда
 
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