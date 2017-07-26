В порту «Южный» разгрузили африканский уголь в рекордные сроки

26.07.2017 07:29

Во вторник, 25 июля, в морском торговом порту «Южный» (Одесская область) завершена разгрузки судна «ZHAO YAUNG FENG», которое доставило из ЮАР антрацит для украинских тепловых электростанций.

«75 тысяч тонн угля перевалено на склад предприятия за 50 часов, что на 9 часов быстрее, чем в конце мая, при грузовых операциях на первом балкере, „Panamax Alexander“, который также доставлял уголь. Нынешняя среднесуточная скорость разгрузки составила около 34, 6 тысяч тонн. За двое суток предприятие отправило на электростанции более 230 вагонов с углем», — сообщили «ФАКТАМ» в диспетчерской порта.

По словам исполняющего обязанности директора государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный» Виталия Жуковского, все производственные и логистические цепи отработали «на отлично» — оперативно и качественно.

«Я уверен, что все последующие суда будут разгружаться качественно и оперативно. Ведь энергетики очень ждут угля», — сказал Жуковский.

До конца года планируется принять еще, как минимум, шесть судов с таким же грузом. К слову, третье судно с сырьем для украинских электростанций уже на подходе к украинским берегам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину прибыло второе судно со стратегическим антрацитом из ЮАР.