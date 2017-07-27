Министр инфраструктуры Украины "отведал" отечественного плацкарта

27.07.2017 11:20

Министр инфраструктуры Владимир Омелян без предупреждения проехался в Днепр в плацкартном вагоне. Об этом Омелян написал на Facebook, передает телеканал 112 Украина.

"Специально взял плацкарт и, традиционно, без предупреждения. Вагоны осмотрел все. После ремонта, чистые. Из минусов - влажное белье и невыносимая духота в начале путешествия. Зато потом кондиционеры работали, половина туалетов - даже вакуумные. Жаль, что истории, как мы будем подавать на перрон охлажденные вагоны летом и теплые - зимой, так и остались сказками. К сожалению, на вокзалах дальше беспорядок, который напоминает скорее Шанхай, а не Европу или хотя бы Польшу", - написал Омелян.