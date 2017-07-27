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Новий головний прикордонник купив авто вартістю у три річні зарплати
Очільник Державної прикордонної служби Петро Цигикал, який замінив на цій посаді Віктора Назаренка, у 2016 році придбав BMW X5 вартістю 647 тисяч гривень. Водночас його зарплата за рік склала лише 284 тисячі. Про це йдеться у розслідуванні програми Наші гроші з Денисом Бігусом.
Петро Цигикал донедавна займав посаду директора Департаменту оперативної діяльності ДПСУ. Згідно з його декларацією, у сім’ї Цигикалів з нерухомого майна лише гараж на 24 квадратних метри, а з рухомого – дві автівки.
Джип BMW X5 Петро Цигикал придбав у червні 2016 року за 647 тисяч гривень. Втім, за даними журналістів, генерал не використовує BMW – на роботі його возить Nissan Pathfinder 2013 року вартістю 30 тисяч доларів, придбаний за кошти міжнародних донорів.
Как известно, Президент Петро Порошенко призначив новим головою Державної прикордонної служби України директора департаменту оперативної діяльності ДПСУ, генерал-лейтенанта Петра Цигикала.
Як відомо, 21 липня голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко знепритомнів під час спільної заяви очільників України та Білорусі в Адміністрації президента. Його госпіталізували. 22 липня з’явилась інформація, що Назаренко перебуває в реанімації.
25 липня Віктор Назаренко подав у відставку з посади глави Державної прикордонної служби України. Він написав заяву про відставку через свій стан здоров’я.
Петро Порошенко прийняв рапорт генерал-полковника Віктора Назаренка про звільнення і призначив його своїм радником, також глава держави присвоїв йому найвище військове звання – генерал армії.
Теги: Донбасс, авто, зарплата, пограничники
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