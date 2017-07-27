Первый украинский Музей науки откроют в Киеве‍

27.07.2017 19:54

В Украине будет создан первый Музей науки — его разместят в Киеве, в помещении по адресу ул. Антоновича, 180.

Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства: инвестор должен выполнить ремонт и реконструкцию помещений и создать уникальный образовательное пространство, частью которого будет музей.

Здание, которое реконструировать, находится в управлении Министерства образования и науки Украины и имеет 5000 м 2 свободных площадей. Сейчас в помещении размещается УкрИНТЕИ и Государственная научно-техническая библиотека. После реконструкции они получат отремонтированные помещения с современными системами отопления и вентиляции, архивным и библиотечным оборудованием и тому подобное.

По словам инвестора, ориентировочная стоимость проекта — 150 млн гривен. Его реализация рассчитана на 1 год. Проектные работы планируется начать уже в августе, а строительные работы — в октябре этого года.

Образовательное пространство будет многофункциональным и будет несколько десятков различных зон. Это — экспозиции (химия, физика, космос, подводный мир, работы и др.), Площадки для мастер-классов и видеодемонстраций, научный театр, зона невесомости, лабиринт, открыта библиотека и тому подобное.

Музейный комплекс поделят на такие пространства:

• Эксплораториум — образовательные площадки с интерактивными экспонатами, объясняющие действие законов природы (дошкольный возраст, младшая школа).

• Детские научные исследования (младшая и базовая школы).

• Научные секции (базовая и старшая школы).

• Открытые лаборатории — для опытно-экспериментальной работы по естественным, точным, инженерных, общественных и гуманитарных дисциплин (старшая школа).

• Научный коворкинг и научный инкубатор — для доведения научных идей до внедрения (старшая школа, студенты, молодые ученые).

• Тренинговый центр для педагогов.

• Профориентационный и диагностический центр для детей и подростков.

Базой для нового образовательного пространства станет учащаяся научно-исследовательская лаборатория и другие наработки в этой сфере Малой академии наук. МАН также станет составителем музея, а специалисты академии будут принимать непосредственное участие в его создании.

Источник: Новости Ю