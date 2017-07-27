У Нацполіції оприлюднили колосальні цифри “недокомплекту”

27.07.2017 15:51

Нестача співробітників в органах та підрозділах Національної поліції України станом на початок липня поточного року становить 17 137 осіб, що перевищує статистику за 2015 рік.

Як зазначається, недокомплект поліцейських сьогодні вище, ніж у грудні 2015 року, коли не вистачало 14,1 тис. співробітників (11,9% від штатної чисельності), але нижче, ніж у грудні 2016 року – 23,8 тис. осіб або 20,5% штатної чисельності.

Найбільший недобір поліцейських в абсолютних цифрах спостерігається в міжрегіональних територіальних органах Нацполіції (2 395 осіб), Києві (1 511 осіб), Дніпропетровській (1 383 особи), Донецькій (1 241 осіб) та Київській (1 137 осіб) областях.

У той же час найбільш незаповненими залишаються підрозділи Нацполіції, прикріплені до державних організацій (недокомплект 55%), територіальні підрозділи Нацполіції у Донецькій (недокомплект 22,8%) та Закарпатській (19,3%) областях.

Як відомо, 20 березня цього року стартував черговий набір в патрульну поліцію Києва та Одеси. У квітні некомплект у поліції зменшився на 5 тис. осіб завдяки підвищенню зарплат.

Нагадаємо, що раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що офіцер поліції отримує зарплатню у 2 тис. гривень. При цьому він додав, що заробітна плата міністра МВС коливається від 47 до 50 тис. гривень.

Источник: narodna-pravda.ua