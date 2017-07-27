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УКРАИНСКАЯ СТУДЕНТКА СОЗДАЛА ПЕРЧАТКУ, КОТОРАЯ ОЗВУЧИВАЕТ ЯЗЫК ЖЕСТОВ
В Тернополе 19-летняя студентка технического колледжа им. И. Пулюя Тамара Вощило на защите дипломного проекта представила практическую разработку руки, которая говорит через смартфон.
"Эта перчатка озвучивает язык жестов. Подключается она к телефону через Bluetooth. Когда человек показывает жест, с перчатки данные отправляются на телефон. Смартфон, имея установленную программу, обрабатывает информацию и озвучивает фразу", – рассказала девушка журналистам сайта "Доба".
Каждая фраза имеет порядковый номер, телефон эти номера записывает и в соответствии с цифры озвучивает конкретную фразу. Программу на телефон Тамара также писала сама. Говорит, очень долго искала смартфон, который мог бы говорить на украинском языке. За день до защиты дипломной получила именно такой.
В прошлом году студентка тоже делала похожую перчатку. По тому же принципу она озвучивала запрограммированные жесты. Сначала это были буквы. На разработку такого проекта было ограниченное время, всего один год. Запрограммировала Тамара десять букв из которых можно составлять слова. Первая перчатка была предназначена для глухонемых.
В этом году проект несколько изменился. Перчатка ориентируется на людей, которые временно не могут говорить. Теперь каждый может самостоятельно программировать жесты и фразы. И перчатка вышла меньше по размеру.
Сегодня изобретение Тамары является лишь прототипом. Чтобы кто-то им пользовался, нужны инвестиции. Девушка делала все самостоятельно, вкладывала собственные средства. Цена одного датчика 700 гривен, а нужно их – пять. Тамара купила детали для создания устройств и соединяла их паяльником. Таким образом, обошлись датчики всего за 15-20 гривен. Но они не длительного пользования. Дротики ломаются.
"Этот проект стоит дорабатывать. Перчатка может полностью заработать через полгода, сейчас примерно нужно пять тысяч на механизмы, не считая собственные расходы", – говорит выпускница.
В мире уже есть несколько подобных проектов, два сделали ребята из Донецка. Цена, правда, высокая, от 300 до 500 долларов. Тамара уложилась только в тридцать долларов.
Теги: Донбасс, Тернополь, студенты, язык жестов
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