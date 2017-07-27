Відома українська акторка зізналась, що відправила сина на фронт

27.07.2017 17:30

Акторка Римма Зюбіна, яка зіграла головну роль в українському фільмі "Гніздо горлиці", розповіла, що почала менше зніматись в кіно, бо зараз займається волонтерством.

Вона додала, що допомагати українській армії її спонукав той факт, що її син зараз на фронті.

"Я зараз зайнялася волонтерством: мій син – на фронті і я допомагаю. 20 березня, одразу після анексії Криму, я відмовилася зніматися в російських проектах", – розповіла акторка.

При цьому Зюбіна обурилась, що російські актори продовжують їхати в Україну і заробляти тут гроші, тоді як українці знову грають другорядні ролі.

"Сьогодні росіяни грають в головних ролях в серіалах, які знімаються для українських телеканалів. Про це всі мовчать, але знову наші актори на других і третіх ролях. І я не знаю, скільки ще крові має пролитися в цій країні і скільки "майданів" відбутися, щоб щось змінилося. На мій погляд, все, що пропонується сьогодні росіянами – це просто принизливо", – додала відома акторка.

Источник: nnovosti.info