Выдача Черновецкого Украине недопустима, так как он является гражданином Грузии

27.07.2017 10:28

Грузинская прокуратура не получала требования от Генеральной прокуратуры Украины о задержании и экстрадиции экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Об этом говорится в сообщении Главной прокуратуры Грузии, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В случае поступления требования о задержании и экстрадиции Леонида Черновецкого в Украину оно не может быть выполнено, так как он является гражданином Грузии и его передача в третьи страны недопустима", – говорится в сообщении.

Сегодня спикер генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что суд разрешил следователям Генпрокуратуры Украины задержать Черновецкого для избрания ему меры пресечения.

14 июля Черновецкому сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

По данным Генеральной прокуратуры, досудебное расследование в уголовном производстве открыто по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

Установлено, что незаконные действия экс-мэра Киева Черновецкого в интересах не установленных в настоящее время лиц из ближайшего окружения Виктора Януковича выражаются в незаконном изъятии, изменении целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства вертолетной площадки.

Также экс-мэру столицы инкриминируется занижение арендной платы за землю и как следствие – уничтожение объекта археологического наследия, чем территориальной общине и городу Киеву причинен ущерб на общую сумму более 250 млн грн.

Черновецкий был мэром Киева с 2006-го по 2012 год. Сейчас живет за границей.