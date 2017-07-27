"Зачем я сюда приперся?": российский террорист никак не может понять, за что воюет на Донбассе

27.07.2017 14:10

Террорист из России, который приехал на Донбасс, чтобы воевать против Украины, упрекнул местное население за "недостаток воли к победе". Об этом свидетельствует скриншот пост в одном из сепаратистских пабликов "Вконтакте".

"За что вы так? С такими вашими претензиями - за что умирали товарищи мои? За каким х*ом я, старый дурак, к вам приперся? Мне в России не жилось спокойно думаете? За вот это вот д*ьмо, которое вы льете сейчас друг на друга? За это мы тут воевали, за это вы позвали нас когда-то, чтоб вот так дело выглядело? Вы скажите, что это мы еще и виноваты", — написал террорист.

"До самых тупых поребриков начинает доходить, что им тут не рады", — написал в Twitter блогер с ником Necro Mancer.

Источник: Обозреватель