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"Зачем я сюда приперся?": российский террорист никак не может понять, за что воюет на Донбассе

27.07.2017 14:10
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"Зачем я сюда приперся?": российский террорист никак не может понять, за что воюет на Донбассе

Террорист из России, который приехал на Донбасс, чтобы воевать против Украины, упрекнул местное население за "недостаток воли к победе". Об этом свидетельствует скриншот пост в одном из сепаратистских пабликов "Вконтакте".

"За что вы так? С такими вашими претензиями - за что умирали товарищи мои? За каким х*ом я, старый дурак, к вам приперся? Мне в России не жилось спокойно думаете? За вот это вот д*ьмо, которое вы льете сейчас друг на друга? За это мы тут воевали, за это вы позвали нас когда-то, чтоб вот так дело выглядело? Вы скажите, что это мы еще и виноваты", — написал террорист.

"До самых тупых поребриков начинает доходить, что им тут не рады", — написал в Twitter блогер с ником Necro Mancer.

Источник: Обозреватель



Теги: Россия, Донбасс, террорист, блогер
 
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