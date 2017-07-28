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Анна Герман рассказала, как помириться с Дональдом Трампом

28.07.2017 22:22
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Анна Герман рассказала, как помириться с Дональдом Трампом

Президент Украины Петр Порошенко должен пожертвовать несколькими политическими фигурами, чтобы устранить обвинения по вмешательству Украины в выборы президента США в 2016 году. Такое мнение высказала народный депутат предыдущих созывов Анна Герман в интервью телеканалу NewsOne.
По ее мнению, сразу нужно было увольнять посла Украины в США Валерия Чалого, которого американские СМИ называли причастным к вмешательству в выборы американского президента на стороне Демпартии.
При этом, Герман уверена, что еще не поздно «пожертвовать несколькими фигурами», даже если они дороги президенту. По ее словам, если Украина и дальше будет тянуть с этим решением, то дальше «будет катастрофа», уже в начале нового политического сезона в США.
Как сообщали «Главновости», президент США Дональд Трамп недавно заявил, что генеральный прокурор США должен расследовать вмешательство Украины в его избирательную кампанию в 2016 году.
Руководство Украины оказалось вовлечено в скандал по вмешательству в выборы президента США в 2016 году в связи с обвинениями руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта в получении 12 миллионов долларов наличными от руководства Партии регионов в течение 2007-2012 годов.
После этого Манафорт был вынужден уйти с поста главы избирательного штаба Трампа. Однако, позже украинские правоохранители заявили, что обвинения по Манафорту не подтверждаются.



Теги: Донбасс, Анна Герман, примирение, Дональд Трамп
 
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