"Никакой украинофобии здесь нет": Киевлянка разозлила соцсеть "правдой" о России

28.07.2017 20:51

Столичная поэтесса считает, что об РФ специально распространяют ложь Бывшая волонтерка "Правого сектора" и поэтесса Евгения Бильченко недавно побывала в России и заявила, что все, о чем рассказывают про РФ в Украине – не правда. Об этом она написала на своей странице в Facebook, вызвав бурную реакцию в соцсети.

"Никакой украинофобии здесь нет. Все, что рассказывают о "Мордоре", - это ложь. Система контроля и цензуры есть, но она - другая. Она присутствует, но ее формы отличаются от того, что вам транслируется", - написала Бильченко. Поэтесса считает, что украинские СМИ, как и российские, искажают действительность, чем ухудшают отношения между людьми из двух стран. "В отношениях двух родственных стран и культур создана искусственная проблема войны народов. В ней виноваты все, обе власти и оба лагеря медиа, все, кроме простых людей", - отметила она.

Бильченко заявила, что "бороться против неототалитаризма в Украине надо с полным риском изнутри", а тех кто с этим не согласен призвала "убиться об стену". "Я - гражданин Украины и русский поэт. А такие не сдаются", - добавила она. В комментариях пользователи высказали свлое негодование по поводу того, что украинка оправдывает страну-агрессора.

Источник styler.rbc.ua