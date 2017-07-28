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Отдыхающая на запорожском курорте лупила продавца рыбой.ВИДЕО

28.07.2017 10:47
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Отдыхающая на запорожском курорте лупила продавца рыбой.ВИДЕО

Отдыхающая на запорожском курорте стала изо всех сил била продавца рыбой. Дочь женщины отравилась и заболела ботулизмом.
Инцидент произошел в Геническе. На рынок пришла разъяренная женщина с рыбой в руках. «Ну что, жрать будем?», - обратилась она к продавщице и начала буквально лупить ее рыбой.
Выяснилось, рыбу, которой отравилась ее дочь и друзья, женщина покупала именно здесь, и решила отомстить.
Очевидцы происходящего убеждали нападавшую в том, что рыбу она приобрела в другом месте. Однако женщина с подобным заявлением не согласилась.

Источник ipnews.in.ua



Теги: Донбасс, рыба, продавец, курорт
 
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