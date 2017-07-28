Украинцы считают, что страна свергается в кризис

28.07.2017 15:50

Сразу 60% украинцев считают текущую политическую ситуацию в Украине напряженной, а 30% украинцев оценивают ее как «критическую».

Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенные фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

«Подавляющее большинство украинцев — 60% — считает текущую политическую ситуацию в Украине напряженной, еще 30% — критической. Только 6% назвали ее спокойной, а тех, кто охарактеризовал ее как благополучную, менее 1%», — отмечается в результатах опроса.

При этом в декабре прошлого года таких было 63,5% и 20% соответственно. Потенциальная явка на парламентских выборах примерно одинакова во всех регионах, кроме Юга, где она заметно ниже и

Кстати, половина украинцев поддерживает проведение досрочных выборов в Раду.

Как сообщалось ранее, каждый третий украинец хочет навсегда уехать из Украины.

Также сообщалось, что большинство украинцев готовы на компромиссы ради мира на востоке. За войну лишь 18%.

Источник Знамя индустрии.