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Украинцы считают, что страна свергается в кризис

28.07.2017 15:50
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Украинцы считают, что страна свергается в кризис

Сразу 60% украинцев считают текущую политическую ситуацию в Украине напряженной, а 30% украинцев оценивают ее как «критическую».
Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенные фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
«Подавляющее большинство украинцев — 60% — считает текущую политическую ситуацию в Украине напряженной, еще 30% — критической. Только 6% назвали ее спокойной, а тех, кто охарактеризовал ее как благополучную, менее 1%», — отмечается в результатах опроса.
При этом в декабре прошлого года таких было 63,5% и 20% соответственно. Потенциальная явка на парламентских выборах примерно одинакова во всех регионах, кроме Юга, где она заметно ниже и
Кстати, половина украинцев поддерживает проведение досрочных выборов в Раду.
Как сообщалось ранее, каждый третий украинец хочет навсегда уехать из Украины.
Также сообщалось, что большинство украинцев готовы на компромиссы ради мира на востоке. За войну лишь 18%.
Источник Знамя индустрии.



Теги: Украина, Донбасс, кризис, опрос
 
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