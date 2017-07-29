80% ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ ЙДЕ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ – СЕМЕРАК

29.07.2017 09:12

80% екологічного податку, який збирається в Україні, іде до місцевих бюджетів. Про це в ефірі "5 каналу" заявив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

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"80% екологічного податку, який сплачується в Україні, іде в бюджети місцевого самоврядування – обласний бюджет і тих громад, на територіях яких працюють забруднювачі", - сказав він.

Міністр зауважив, що лише 32% коштів, зібраних у вигляді екологічного податку до місцевих бюджетів, були використані.

"Мене турбує, що лише 32% коштів, які є в бюджетах чи які надійшли в бюджети місцевих рад у 2016 році, були використані. Тобто фактично третина сплачених коштів забруднювачами на покращення навколишнього середовища були витрачені. Інші дві третини висять на рахунках", - сказав Семерак.

Источник: 5.ua