Білий дім: Трамп підпише законопроект про санкції проти Росії

29.07.2017 14:30

Президент США Дональд Трамп має намір підписати схвалений Сенатом законопроект, яким затверджуються санкції проти російських громадян і компаній, запроваджені президентом Обамою слідом за анексією Криму, вторгненням на Донбас та ймовірним втручанням Росії в американські президентські вибори. Законопроект також передбачає розширення режиму санкцій.

Згідно із оприлюдненою ввечері 28 липня заявою Білого дому, президент Трамп ознайомився з законопроектом і схвалив його.

Ключовим для ініціаторів цього законопроекту є пункт, який зобов’язує президента сповістити Конгрес про намір внести будь-які значні зміни в режим санкцій і отримати згоду Конгресу на їх здійснення.

Законопроект був внесений до Сенату після приходу Дональда Трампа в Білий дім законодавцями, стурбованими його оприлюдненими публічно намірами поліпшити відносини з Росією і скепсисом щодо санкцій.

Законопроект, у якому також ідеться про санкції проти Ірану і Північної Кореї як покарання за випробування ракетної зброї, був схвалений обома палатами Конгресу майже одностайно, попри протести Білого дому і його нарікання, що Конгрес позбавляє чинного президента можливості здійснювати ефективну зовнішню політику.

Узгоджене рішення законодавців від обох партій з питання про санкції фактично позбавило президента Трампа можливості скористатися правом вето, на подолання якого потрібно дві третини голосів членів Конгресу.

Источник: radiosvoboda.org