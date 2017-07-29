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Ярославский укрепляет присутствие на страховом рынке
Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании LOVINGTON HOLDINGS LIMITED, входящей в орбиту интересов бизнесмена Александра Ярославского, на приобретение большого контрольного пакета акций акционерной страховой компании «Инго Украина». Информация об этом размещена на сайте АМКУ.
«Предоставлено разрешение компании LOVINGTON HOLDINGS LIMITED (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций ОАО «Акционерная компания «ИНГО Украина», которое превышает 50% голосов в высшем органе управления общества», — говорится в сообщении.
В апреле 2017 года группа DCH Ярославского приобрела пакет «ИНГО Украина» в объеме 25%, обозначив цель на увеличение присутствия в уставном капитале до 100%. Сам Александр Ярославский отмечал в интервью, что страховой бизнес ему интересен с коммерческой точки зрения.
«Почему купил? Потому что экономику надо поднимать, а в страну инвестировать. Внешние инвесторы не придут, если не увидят, что внутри есть жизнь, что украинский бизнес не убегает, а вкладывает. А почему ИНГО? В январе удалось запустить ХТЗ, производственный процесс наладили, тракторы начали сходить с конвейера – стало скучно и купили ИНГО. Так актив за активом будем двигаться и дальше», — сказал Ярославский.
На вопрос, будет ли «ИНГО Украина» кредитовать исключительно промышленный сектор экономики или же развивать и направление потребительских займов, Ярославский ответил весьма лаконично: «Мы будем делать то, что требует рынок».
«ИНГО Украина» — одна из старейших и крупнейших украинских страховых компаний, стабильно входит в число лидеров рынка по суммам страховых выплат, объему страховых премий и величине собственных активов. Имеет 28 видов лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, разветвленную филиальную сеть, обслуживает и розничных, и корпоративных клиентов. В конце 2016 г. года Рейтинговое агентство «IBI-Rating» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне uaАА (наивысшая надежность) с прогнозом «стабильный».
За 20 лет работы в Украине DCH успешно развивала различные инвестиционные проекты, в числе которых «УкрСибБанк», Черкасский «Азот», «Киевстар». Инвестиции Александра Ярославского в развитие Харьковского региона превысили $1 млрд. $300 млн бизнесмен инвестировал в инфраструктуру Харькова к «Евро-2012». Последним приобретением Ярославского является Харьковский тракторный завод.
Источник: hubs.ua
Теги: Украина, Донбасс, рынок, Антимонопольный комитет
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