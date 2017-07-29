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Как обмануть грозу?
Никогда не боялся непогоды. Но когда путешествуешь – дождь, еще и гроза, не очень хорошие спутники. Я как раз собирался на Перемышлянщину, но решил посмотреть, какую нам погоду Боженька наварил. И обнаружил, что все погодные сайты в один голос обещали страшную грозу и ливень. Даже норвежский метеосайт. Я уж было решил остановить свою затею, но все же рискнул испытать судьбу. А вдруг смогу обмануть грозу?
И знаете, как это сделать? А очень просто. Надо о ней забыть. Потому что у меня был последний день отпуска и ни одна гроза не могла его испортить. Поэтому я взял кофрик с фотиком, два бутерброда, бутыку воды и сел в маршрутку до Бобрки. Оттуда двинулся по тракту на Куровичи. Давно было в планах пройтись по этой дороге, но путь длинноват – на целый день, поэтому планировал сначала пройти от Бобрки до Романова, а затем вернуть на Коцуров и в Водниках сесть на маршрутку до Львова. Тоже неплохой маршрут, только бы ноги выдержали... Но кто их спрашивать будет?
Итак, закончились уютные улочки Бобрки и ступил на тракт, ведущий в Куровичи. Роскошное время: звенели кузнечики в полях, кричал ястреб в небе и пищали ласточки под крышами. Автомобилей почти не было: маршрутка, лесовоз и какой-то дядька на грузовике, который спрашивал о «двух хатах слева за селом».
Живописное Воловое – с холмов Шпильчины оно выглядит как на полотнах Клода Моне: солнечные блестки вспыхивают на малиновых черепицах домов и конюшенок, улочки примыкают к лесу на холме, ласточки носятся над головой, трепеща серпиками крыльев. Спокойствие и мир. Кажется, так было, есть и будет. Наверное.
Дальше Мостище с классическими галицкими жилищами, не обезображенными перелицовкой и пристройками. Почему-то подумалось о старосветской Англии – уравновешенной, достойной и опрятной. Пусть и выдуманной мной.
Дорога нырнула в темный лесной гай, в прохладе и тени дышалось легко и бодро. За поворотом лес вдруг расступился и к ногам протянулся красочный ковер долины. За спиной веяло знойным жаром от нагретых холмов. Над Камулой начали громоздиться тучи. Впереди лежало старинное Подгородище, которое помнило еще времена Звенигородского княжества. Я очень хотел наведаться в это место, но грозные тучи заставили меня свернуть с тракта на полевую дорогу, что тянулась вдоль ирригационного канала. Вдруг за кустами как будто кто-то расстелил огромную бело-кремовую скатерть. Огромное поле цветущей гречихи гудело голосами сотен тысяч пчел. Что может быть лучше пахучего гречишного меда? Возможно, акациевый, карпатский... Жаль, но я в этом не разбираюсь.
С бугорка огляделся на окрестности: справа просто из пшеницы торчала маковка церкви в Коцурове, слева над горой белел храм в Гриневе, а далеко-далеко, из марева пшеничного поля тянулся к небу летописный Звенигород. Можно было бесконечно долго впитывать окружающие просторы, но от Камулы черными клубами тянулись ко мне протуберанцы грозовых облаков. Ужасно парило и я выдал хода, продираясь сквозь густой травостой. Очень хотелось добраться до Водников сухим и благополучно сесть на маршрутку до Львова. Ноги уже заплетались бантиком, но я не давал себе спуску, потому что за мной наблюдал давний побратим ястреб, который подбадривал меня громким криком.
Накрутив почти 20 километров, в Водниках я вдруг впервые обнаружил прямую маршрутку из этого села до Львова, услугами которой любезно воспользовался. И уже через несколько часов, вкусно поужинав борщом и копчеными ребрышками, я в покое и кайфе легкой усталости в мышцах вслушивался в тихий шум дождя и хилое громыхание грозы, которую я так ловко обманул...
Богдан Волошин, zik.ua
Теги: Донбасс, отпуск, дорога, гроза
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