Катастрофа с Днепром: что убивает главную реку Украины

29.07.2017 16:11

Многие украинцы сегодня могут наблюдать, как на их глазах гибнет величайшая река Европы – Днепр. Из-за стремительного обмеления посреди водоема постепенно образовываются новые острова, а сама вода цветет и зарастает. Наши эксперты выяснили, что убивает главную водную артерию Украины и что нужно делать для ее спасения.

Растение, пережившее динозавров

Некоторые участки Киевского и Каневского водохранилищ последние годы стали стремительно зарастать, и все больше походить на плавучие поля. Виной тому – водяной орех или чилим. Это реликтовое растение пришло к нам через миллионы лет, пережив динозавров, при этом "гость из прошлого" отрицательно влияет на фауну, поскольку там, где растет водяной орех, нет жизни.

Руководитель пресс-службы Госрыбагентства Украины Диана Кладова рассказала, что неконтролируемое разрастание водяного ореха уменьшило рыбопродуктивность водохранилищ на 35-40%!

"Заросли чилима приводят к уменьшению рыбопродуктивности в среднем на 400 тонн ежегодно. Такая ситуация вызвана тем, что растение замедляет развитие фитопланктона и создает под собой "мертвую" воду - там не живет рыба и нет кислорода", - рассказала она.

Казалось бы, если растение наносит такой колоссальный вред промыслу и засоряет воду, его заросли нужно уничтожить. Но это делать запрещено. Чилим занесен в Красную книгу Украины и охраняется законом. В целом, данное растение – редкость в Украине, однако на днепровских водохранилищах он чувствует себя превосходно. На сегодняшний день ведутся разговоры о том, чтобы определить, какой именно вид водяного ореха засоряет водоемы, и изъять его из Красной книги. Но для этого нужно провести исследования, которые не проводятся: то ли денег нет, то ли желания.

Что делать?

Меж тем плантации водяного ореха на Днепре (как и цветение воды) – следствие комплекса проблем, которые превращают реку в мегаболото. Главные из них: неконтролируемое использование фосфатосодержащих средств (моющие средства и удобрения), отсутствие нормальной работы очистных сооружений, намыв песка, а также работа гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС).

В таких условиях спасение Днепра требует системного подхода. Подробнее об этом "Обозревателю" рассказал председатель Экспертного совета Госрыбагентства Украины и зампредседателя Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины Андрей Нелипа.

Для спасения реки необходимо:

1. Ввести временный мораторий на использование фосфатосодержащих средств.

2. На государственном уровне поднять вопрос о реконструкции основных очистных сооружений.

3. Очистка водоемов. Как вариант, можно использовать биологическую очистку с помощью водорослей. Так, с цианобактериями (они же сине-зеленые водоросли) хорошо борется хлорелла – род одноклеточных зеленых водорослей. В свою очередь хлореллу в дальнейшем можно будет утилизировать с помощью рыбы.

"Хлорелла очень сильно и эффективно угнетает рост цианобактерий и выживает сине-зеленую водоросль из водоема. Так, запускается хлорелла, которая за год выжимает сине-зеленую водоросль, выступая как доминирующая биота, а также угнетает рост водяного ореха. Затем, запустив белого толстолобика, который очень хорошо ест хлореллу, мы за год-два придем к положительному результату", - рассказал Нелипа. По его мнению, подобный подход очистки будет гораздо дешевле, чем использование специальных установок очистки воды.

4. Запрет намыва песка. Из-за нелегальных работ земснарядов в русле реки изменяется глубина. Если возле Московского моста глубина составляет порядка 40 метров, то уже возле моста Метро можно увидеть песчаные залысины. В таких условиях замедляется проточность воды, а также происходит ее минерализация.

5. Восстановление естественного русла реки путем… демонтажа всех ГЭС и ГАЭС. По мнению Нелипы, данные сооружения дают мало электроэнергии (по данным "Укрэнерго", на ГЭС и ГАЭС приходится 11% от всего объема электроэнергии Украины). "Во всех цивилизованных странах гидроэлектростанции демонтируют… Процесс демонтажа недешевый и длительный, который должен сопровождаться постепенным уменьшением площади водохранилищ и рекультивации земель. Это процесс может затянуться на десятилетия", - рассказал Андрей Нелипа.

С ним также согласны ряд экологов, которые считают, что гидроэнергетика в украинских реалиях является не только губительной для окружающей среды и людей, но также неэффективной с точки зрения современной экономики и науки.

Меж тем, правительство Украины наоборот видит перспективы развития возобновляемых источников энергии. Так, до 2026 года Кабмином утверждена программа развития гидроэнергетики в стране, которая, по идее, должна будет снизить зависимость страны от импорта газа, нефти и угля. Но нужно понимать, что данные работы очень дорогие. Например, строительство запланированной Каневской ГАЭС обойдется в 1,5 млрд долларов!

К каким бы выводам ни пришли эксперты в правительстве, ясно одно: самостоятельно Днепр не восстановится и если не принимать никаких мер, главная река Украины в будущем превратится в огромную клоаку.

Источник: facenews.ua