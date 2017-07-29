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Лавров прозвав владу США русофобами

29.07.2017 09:30
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Лавров прозвав владу США русофобами

У розмові із держсекретарем США Рексом Тіллерсоном міністр МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що рішення про зменшення кількості американських дипломатів у РФ - не від платний вчинок, а «вимушена дія».

Про це інформує Міністерство закордонних справ РФ.

«Лавров підкреслив, що рішення зрівняти кількість співробітників американських і російських дипломатичних представництв, а також закрити доступ на два об'єкта Посольства США викликано цілою низкою ворожих кроків Вашингтона. Такі дії включали незаконні санкції проти Росії, наклепницькі звинувачення на її адресу, масову висилку дипломатів і експропріацію нашої (РФ, - ред.) дипломатичної власності», – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, російський міністр вважає дії США «американськими провокаціями»: «Останні події показали, що політика США опинилася в руках русофобських сил, що штовхають Вашингтон на шлях конфронтації. Прийняті нами обмежені і абсолютно адекватні заходи – це не відповідь за принципом «око за око», а вимушений крок, повністю вписується в міжнародну практику».

Лавров заявив, що РФ готова до покращення стосунків, однак «лише на основі рівноправності, взаємної поваги і вибудовування балансу інтересів».

Источник: vgolos.com.ua



Теги: Россия, США, Донбасс, Лавров
 
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