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Платежный баланс Украины сведен с профицитом третий месяц подряд
Платежный баланс Украины в июне 2017 года третий месяц подряд был сведен с профицитом, который составил $306 млн по сравнению с $357 млн в мае и $970 млн в апреле. Об этом сообщает Национальный банк Украины, пишет «Слово и Дело».
По его данным, дефицит текущего счета в июне, по предварительным данным, вырос до $518 млн со $194 млн месяцем ранее, тогда как в июне прошлого года сальдо было положительным – $88 млн.
«Формирование отрицательного сальдо текущего счета объясняется расширением дефицита внешней торговли товарами и услугами, а также ростом отрицательного сальдо счета первичных доходов, в частности за счет выплаты дивидендов», – пояснил НБУ.
Регулятор напоминил, что в апреле этого года разрешил репатриацию дивидендов начисленных не только за 2014-2015 гг., но и за 2016 год, а также упростил механизм для осуществления таких выплат.
В то же время чистый приток средств по финансовому счету в июне-2017 составил $825 млн против $289 млн в июне-2016 и был обеспечен операциями частного сектора, отмечает Нацбанк.
«В июне продолжалось сокращение объемов наличной валюты вне банков ($553 млн, что является самым высоким значением с августа 2016 года), которое осталось ключевым фактором формирования профицита финансового счета», – указал регулятор.
В целом за первое полугодие дефицит текущего счета составил $1,6 млрд, что на $0,6 млрд превышает показатель соответствующего периода прошлого года, однако чистые поступления по финансовому счету выросли почти вдвое – до $2,6 млрд, в результате профицит сводного платежного баланса составил $1 млрд.
Теги: Украина, Донбасс, бюджет, валюта
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