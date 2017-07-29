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Український пілот героїчно посадив у Стамбулі літак попри розбиту градом кабіну
Літак турецької Atlasglobal, пілотований українськими пілотами, здійснив у Стамбулі екстрену посадку попри розбите градом скло і кабіну. Про це повідомляють турецькі ЗМІ, зокрема, газета Milliyet.
Інцидент стався напередодні, 27 липня, о 18:10, коли літак Airbus A320 вилетів з аеропорту Стамбула до міста Ерджан (Північний Кіпр).
Як пояснив пілот Олександр Акопов, на висоті 4 тисячі футів літак потрапив в грозу, якою накрило Стамбул. Величезний град розбив носову частину літака і скло в кабіні пілотів.
В результаті пілоти вирішили повернутися в аеропорт Стамбула.
"Капітан посадив наосліп, створив крен і дивився тільки через кватирку, не відкриваючи її. Коли він посадив літак, аплодував весь перон аеропорту", - розповів користувач Facebook Олег Лунгул.
Відео посадки літака оприлюднене низкою турецьких ЗМІ, на записі чути, як посадка супроводжується вигуками: "Він не сяде!".
"Дякуючи досвіду і холоднокровності наших пілотів, посадка була успішною. Після посадки 121 пасажира і 6 членів екіпажу було переведено до іншого літака і відправлено в Ерджан", - наводить Milliyet повідомлення авіакомпанії Atlasglobal.
Видання зазначає, що капітан Олександр Акопов має за плечима досвід у 13 908 годин польоту, він проходив через комп'ютерні симуляції різних авіаційних ситуацій, що дозволило йому "обійти негоду без жодних проблем".
Источник: eurointegration.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Стамбул, пилот
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