В Украине запустили первый туристический поезд

29.07.2017 15:52

Введенный в эксплуатацию туристический поезд должен помочь выяснить спрос среди туристов и местного населения.

В селе Шаланки Виноградовского района Закарпатья 28 июля состоялся пилотный запуск первого в Украине туристического поезда узкоколейной железной дороге.

Курсировать поезд с ретро-паровозом будет по Боржавской узкоколейке.

«В рамках евроинтеграции это прекрасная идея, ведь в Германии, Австрии, Швейцарии и другой странах Европы есть много узкоколеек, которые привлекают огромное количество туристов. Так, наибольшая узкоколейная железная дорога в Германии ежегодно перевозит около 1,1 миллиона туристов. В целом, это первый в Украине туристический поезд узкоколейной железной дороги. Более того, он первый и среди стран СНГ «, — рассказал советник министра инфраструктуры Украины Себастиан Тролле.

Источник: hyser.com.ua