Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине запустили первый туристический поезд

29.07.2017 15:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине запустили первый туристический поезд

Введенный в эксплуатацию туристический поезд должен помочь выяснить спрос среди туристов и местного населения.

В селе Шаланки Виноградовского района Закарпатья 28 июля состоялся пилотный запуск первого в Украине туристического поезда узкоколейной железной дороге.

Курсировать поезд с ретро-паровозом будет по Боржавской узкоколейке.

«В рамках евроинтеграции это прекрасная идея, ведь в Германии, Австрии, Швейцарии и другой странах Европы есть много узкоколеек, которые привлекают огромное количество туристов. Так, наибольшая узкоколейная железная дорога в Германии ежегодно перевозит около 1,1 миллиона туристов. В целом, это первый в Украине туристический поезд узкоколейной железной дороги. Более того, он первый и среди стран СНГ «, — рассказал советник министра инфраструктуры Украины Себастиан Тролле.

Источник: hyser.com.ua



Теги: Донбасс, туризм, поезд, Закарпатье
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх