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В Украине запустили первый туристический поезд
Введенный в эксплуатацию туристический поезд должен помочь выяснить спрос среди туристов и местного населения.
В селе Шаланки Виноградовского района Закарпатья 28 июля состоялся пилотный запуск первого в Украине туристического поезда узкоколейной железной дороге.
Курсировать поезд с ретро-паровозом будет по Боржавской узкоколейке.
«В рамках евроинтеграции это прекрасная идея, ведь в Германии, Австрии, Швейцарии и другой странах Европы есть много узкоколеек, которые привлекают огромное количество туристов. Так, наибольшая узкоколейная железная дорога в Германии ежегодно перевозит около 1,1 миллиона туристов. В целом, это первый в Украине туристический поезд узкоколейной железной дороги. Более того, он первый и среди стран СНГ «, — рассказал советник министра инфраструктуры Украины Себастиан Тролле.
Источник: hyser.com.ua
Теги: Донбасс, туризм, поезд, Закарпатье
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