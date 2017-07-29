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В Україні назвали несподівану причину любові віруючих до Московського патріархату
Прихильність частини православних України до Московського патріархату пояснюється "стокгольмським синдромом" - прихильністю жертви до свого ката, тому "справа створення помісної церкви - це справа духовного оздоровлення народу".
Таку заяву "Обозревателю" зробив заступник директора науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти України, історик церкви Арсен Зінченко.
"Україна в усіх відношеннях дуже складна. Не зважаючи на війну і агресію, у багатьох українців спостерігається стокгольмський синдром" - залежність від своїх поневолювачів, від своїх катів", - констатував він.
"Ті, хто схиляється до Московського патріархату - невже вони не знають, що це ідеологічна зброя Путіна? Це гібридна війна засобами церкви. Його яскравими представниками є одеський митрополит Агафангел і донецький митрополит Іларіон. Це прямі агенти Кремля, які, по суті, підтримують ідею підпорядкування України Росії. При цьому вони нахабно спекулюють християнським вченням", - розповів історик.
Подібний "синдром" він пов'язує з тим, що "українці пережили тривалий період колоніальної залежності, тому значна частина цих людей психологічно травмована".
Зінченко також повідомив про те, що "в Радянському союзі будь кар'єрний ріст був можливий лише за умови, що людина відхрещується від всього українського". В результаті "Україною протягом усіх років незалежності, з невеликими винятками, керували люди, які робили кар'єру в радянські часи. Всі голови обласних держадміністрацій, всі міністри, всі заступники міністрів, все райкомівські начальники... В СБУ були цілі стада зрадників. Усі вони співпрацювали з Московським патріархатом, бо він забезпечував їм перемогу на виборах".
Як переконаний історик, "Москва продовжує розкладати України засобами так званої Української православної церкви. Тому справа створення помісної церкви - це справа духовного оздоровлення народу", - підкреслив він.
Теги: Украина, Донбасс, церковь, Московский Патриархат
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