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Забавный пес-путешественник прославился в соцсетях

29.07.2017 12:10
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Забавный пес-путешественник прославился в соцсетях

Супруги из Киева Евгений и Кристина путешествуют по миру со своей собакой по имени Чапати.

С Чапати они встретились полгода назад и с тех пор продолжают колесить по Азии вместе.

Пес "завел" страницы в соцсетях и "делится" с многочисленными поклонниками подробностями своей насыщенной собачьей жизни.

Евгений и Кристина рассказывают, что имя своему любимцу придумали быстро. "Чапати" на языке хинди означает тонкий пресный хлеб, но для них эти слова значат намного больше. 

Источник: segodnya.ua



Теги: Донбасс, мир, собака, соцсети
 
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