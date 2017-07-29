Забавный пес-путешественник прославился в соцсетях

Супруги из Киева Евгений и Кристина путешествуют по миру со своей собакой по имени Чапати.

С Чапати они встретились полгода назад и с тех пор продолжают колесить по Азии вместе.

Пес "завел" страницы в соцсетях и "делится" с многочисленными поклонниками подробностями своей насыщенной собачьей жизни.

Евгений и Кристина рассказывают, что имя своему любимцу придумали быстро. "Чапати" на языке хинди означает тонкий пресный хлеб, но для них эти слова значат намного больше.

Источник: segodnya.ua